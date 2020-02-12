Зеленский может встретиться с Путиным ещё до Нормандского саммита — Ермак

Во время своего первого брифинга, в роли главы Офиса президента Украины, Андрей Ермак поведал, что встреча президентов Украины и России может состоятся ещё до Нормандского саммита.

Как отметил Ермак, окончательное решение о встрече с Владимиром Путиным будет принимать Зеленский. Если глава украинского государства будет видеть в этом необходимость, то встреча пройдет раньше, чем Нормандский саммит.

Об этом передает «НБН«.

«Если Владимир Зеленский увидит необходимость встречи с российским президентом, если будет уверен, что она принесет реальные результаты — то мы не исключаем, что встреча будет. Но сейчас никаких договоренностей нет и эта тема вообще не поднималась».

Как известно, предыдущий нормандский саммит прошел 9 декабря 2019 года в Париже. Именно тогда состоялась первая личная встреча украинского и российского президентов.

Новая встреча в «нормандском формате» возможно, пройдет в апреле. По крайней мере, такие сроки звучали после окончания саммита в Париже. Но вот сейчас в РФ заявили, что не видят смысла в новом саммите, так как Украина до сих пор не выполнила решения предыдущих переговоров.

Напомним, ранее мы писали, что Ермак назвал свою главную задачу на посту главы ОПУ.