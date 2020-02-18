Виктор Янукович готов помочь Владимиру Зеленскому «объединить страну»

В шестую годовщину расстрела Героев Небесной Сотни, беглый президент Янукович объявился, с желанием помочь Зеленскому.

Соответствующее обращение Януковича обнародовали его адвокаты на странице в Facebook, сообщает «НБН«.

В обращении Янукович пишет, что надеется, что президент Зеленский сможет «объединить Украину». А если вдруг у него будет что-то не получаться — Янукович готов предоставить Зеленскому свою помощь.

Беглый экс-президент отметил, что на выборах 2019 года «украинцы отстранил Порошенко и позволил Зеленскому объединить страну»:

«То, что делает Зеленский дает надежду на мир, справедливость и возвращение Украины в стабильное русло. Надо каждый день работать над тем, чтобы выполнить данные украинцам обещания. Для этого понадобятся союзники и профессиональные исполнители. Я буду делать всё, чтобы Украина не потеряла эту надежду на мир».

Припомнил Янукович и то, что события на Майдане в 2014 году — это якобы «госпереворот», который разделил Украину. Виновником этих событий Янукович называет Порошенко:

«Пока Украина и Запад не признают правду о Майдане, мы не сможем примириться».

Напомним, ранее мы писали, что Янукович стал отцом третий раз.