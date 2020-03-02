Гончарук отказался комментировать свою возможную отставку

Премьер-министр подчеркнул, что заявлений об отставке не писал, а слухи об отставке пусть комментируют те, кто их распускает.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Pavlovsky News».

Во время брифинга глава Кабмина не захотел отвечать журналистам на вопрос о том, покинет ли он пост премьер-министра уже 4 марта. Он лишь отметил, что это всё слухи и пусть их комментирует тот, кто распускает.

При этом, он не отрицает, что в Кабмине пройдут некоторые изменения, так как правительство нуждается в усилении:

«Я не писал заявлений об уходе. На эту минуту так точно. Но этот вопрос мы будем обсуждать с президентом и парламентом. Сейчас я больше ничего не хочу комментировать».

⚡️Гончарук назвал свою отставку слухамиПремьер Алексей Гончарук не стал подтверждать информацию о своей возможной отставке. На брифинге он заявил, что эти слухи должны комментировать те, кто их распускает. При этом он не стал отрицать планы внести изменения в составе Кабмина, поскольку есть потребность в его «усилении». «Никаких заявление на эту минуту не писал. …Очевидно у нас будут на эту тему консультации с президентом и парламентом. По состоянию на сегодня я больше ничего комментировать не хочу», — отметил Гончарук. Gepostet von Pavlovsky News am Montag, 2. März 2020

Напомним, ранее мы писали, кто может заменить Гончарука на посту премьер-министра.