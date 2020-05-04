Гончарук объяснил, почему он не смог побороть коррупцию в Украине: признание экс-премьера

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о том, что помешало ему уничтожить «раковую опухоль» экономики в зародыше. По его словам, ему попросту не хватило времени для работы. Как он сам сообщил, 6 месяцев работы – это катастрофически мало.

Об этой информации сообщили корреспонденты UA News, сославшиеся на интервью «Радио Свобода», передает «НБН».

«Мне до сих пор говорят о том, что коррупция не была преодолена в стране. Однако наша команда в правительстве – это реальные профессионалы. Я уверен, что команда, которая была сформирована мною, не занималась коррупционными схемами. Однако коррупция в стране была и есть до сих пор. Проблема в том, что очистить эти Авгиевы конюшни за 6 месяцев – дело попросту нереальное», — сообщил в самом начале Гончарук.

После этого он рассказал о том, что в судах Украины творится полная дикость. Кроме того, он не исключит, что источник коррупции – это правоохранительные органы. Безусловно, доказательств он никаких не привел в поддержку сказанного.

Подробностей своих слов Гончарук не стал раскрывать. Возможно, развернутая информация по этому поводу появится позже.

Напомним, у дома Зеленского собрались активисты: люди выступили с серьезными требованиями к президенту.