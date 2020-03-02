Зеленский попал в сексистский скандал: у президента Украины случился курьезный инцидент с женщиной

Стало известно о том, что президент Украины одиозно высказался, когда выступал перед Всеукраинским совещанием работников угольной отрасли государства. Он позволил себе высказывание, в котором разделил понятия «женщина» и «человек», когда обращался к участнику совещания.

Об этой информации сообщили корреспонденты «Букв», сославшиеся на тематические паблики в «Фейсбуке», передает «НБН».

Отмечается, что все началось с желания женщины задать вопрос президенту Украины. В целом, ничего не предвещало беды. Более того, Зеленский сам настоял, чтобы женщина первая говорила, сказав: «Пускай женщина первая скажет свое слово, это будет правильно…».

Однако обстановка начала накаляться, когда женщину начал перебивать какой-то случайный мужчина из зала. После этого Владимир Зеленский позволил себе то высказывание, о котором до сих пор говорят в интернете.

«Да подождите! Вы ведь не женщина, а серьезный человек», — публично заявил Зеленский перед участниками совещания.

Безусловно, после таких слов женщина в недоумении начинает жаловаться, поскольку, очевидно, не ожидала подобного поворота событий.

Володимир Зеленський на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України (25.02.2020( 25 лютого під час виступу Володимира Зеленського на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України сталася така «розмова» президента з охочими поставити запитання: Володимир Зеленський: Хай жінка перша скаже, це правильно…(чоловік із залу перебиває)Володимир Зеленський: Та почекайте, ви ж не жінка, ви людина серйозна!(жінка починає скаhжитись)☝️Із цієї нагоди пропонуємо вам стати частинкою #Сексизм_патруль і визначити, чи є у словах Володимира Зеленського сексизм. Пишіть у коментарях. 🔶 Повний список політиків і медійників, чий сексизм ми аналізували, шукайте тут – http://bit.ly/2Xqza7tВідео з телегерам-каналу «Березовый сок», дякуємо читачці Олені Мельник за те, що звернула нашу увагу. Gepostet von Гендер в деталях am Sonntag, 1. März 2020

Напомним, у Путина случилось страшное знамение: лидер РФ в Пскове увидел пугающий знак для своего будущего.