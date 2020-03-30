Уже официально: Сивохо больше не является советником секретаря СНБО

Данную информацию подтвердили в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Отвечая на запрос «Детектор медиа«, в Аппарате СНБО поведали, что Сергей Сивохо больше не занимает пост советника секретаря СНБО (на общественных началах).

Об этом сообщает «НБН«.

«По состоянию на 24 марта (дата запроса — ред.) Сергей Анатольевич Сивохо не является советником секретаря СНБО».

В Аппарате также подчеркнули, что с должности советника секретаря СНБО уволили и Максима Ткаченко. Что стало причиной их увольнения в Совете нацбезопасности и обороны уточнять не стали.

Напомним, что информация об увольнении Сивохо появилась ещё 23 марта, но до сих пор официально её не подтверждали.