В 16 часов состоится третье внеочередное заседания ВР за сегодняшний день

На нем будут голосовать проваленные на первом заседании законопроекты и назначения. Помимо этого, президент настаивает на голосовании за рынок земли и «антиколомойский» закон.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал политолога Андрея Смолия.

«Попытка номер 3: в 16 часов уже третье за сегодня внеочередное заседание парламента. Будут ещё раз голосовать за проваленные в первом внеочередном заседании законопроекты. Также, будут ещё голосование по назначения глав МОЗ и Минфина. Помимо этого, президент настаивает на рынке земли и закону по банкам».

Напомним, ранее мы писали, что ВР не смогла принять изменения в Госбюджет-2020.