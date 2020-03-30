В 16 часов состоится третье внеочередное заседания ВР за сегодняшний день

Политика
Христина Качоровська0
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На нем будут голосовать проваленные на первом заседании законопроекты и назначения. Помимо этого, президент настаивает на голосовании за рынок земли и «антиколомойский» закон.

Верховная Рада
Верховная Рада. Фото — unian.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал политолога Андрея Смолия.

«Попытка номер 3: в 16 часов уже третье за сегодня внеочередное заседание парламента. Будут ещё раз голосовать за проваленные в первом внеочередном заседании законопроекты.

Также, будут ещё голосование по назначения глав МОЗ и Минфина.

Помимо этого, президент настаивает на рынке земли и закону по банкам».

Напомним, ранее мы писали, что ВР не смогла принять изменения в Госбюджет-2020.


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