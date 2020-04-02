На Банковой началась борьба за должность главы ОПУ — СМИ

Кресло, в котором сейчас сидит Андрей Ермак, существенно зашаталось под ним после скандала с его братом Денисом.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

Как сообщает их источник с Банковой, сейчас в ОПУ разворачивается настоящая борьба за кресло главы ОПУ, ведь Андрей Ермак становиться токсичным для Зеленского:

«Президенту нет смысла сохранять на таком посту неэффективного человека. И это очень хорошо поднимает его серый кардинал — Сергей Шефир. Он был первым, кто ещё в январе поддержал должность Ермака на пост главы ОПУ и сейчас так же убеждает президента уволить Ермака».

Что касается позиции президента, то он хочет, чтобы Ермак сперва совершил обмен пленными и провел апгрейд минских договоренностей… А уже после его можно будет уволить.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Ермака уволят с должности главы ОПУ.