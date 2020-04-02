«Слуги народа» хотят срочно встретиться с президентом из-за скандала с Ермаком

Народные избранники буквально требуют встречи с Владимиром Зеленским. Депутатов из пропрезидентской фракции волнует ситуация, которая сложилась вокруг главы ОПУ Андрея Ермака.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Обозреватель«.

Как отмечают в издании, о желании встретиться с президентом им заявили сразу два источника из фракции «СН».

Первый инсайдер просто подтвердил тот факт, что фракция хочет встретиться с главой государства. Второй же поделился некоторыми деталями:

«Встречи хотят немало депутатов из нашей фракции. Нас волнует вопрос по поводу Лероса и Ермака… В наших чатах мы просим Арахамию и Корниенко организовать встречу».

При этом, отметил источник, они не собираются превращать встречу на балаган. Если президент согласится увидеться, то к нему пойдут 5-6 депутатов:

«Но я скажу честно, что это уже не впервые мы просим о встрече с Зеленским. Раньше тоже бывали разные ситуации, когда мы хотели с ним поговорить».

Источник подытожил, что пока что они ждут, как отреагирует президент на просьбу о встрече.

Напомним, ранее мы сообщали, что Андрея Ермака могут уволить с должности главы ОПУ.