Я не спрашивала, почему – генпрокурор Венедиктова рассказала, какую задачу ей поставил президент Зеленский

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что перед назначением ее на должность, у нее не было разговора с президентом Украины Владимиром Зеленский. С главой государства она пообщалась уже после назначения. По словам Венедиктовой, руководитель страны поставил ей только одну задачу – навести порядок.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Украинскую Правду».

Ирина Венедиктова рассказала о том, что перед назначением ее на должность генерального прокурора Украины, она не общалась с главой государства. Также она не знает, с чьей, подачи появилась ее кандидатура. По мнению Венедиктовой, ее выдвижение на данную должность – это заслуга СМИ.

«Я не спрашивала почему, я», — прокомментировала свое назначение Венедиктова.

По словам генпрокурора Украины, только после назначения ее на должность она пообщалась с президентом Украины. Ирина Венедиктова отметила, что глава государства поставил ей важную задачу – навести порядок. Она подчеркнула, что как раз с этой целью она и пришла работать в Офис генерального прокурора Украины.

По словам Венедиктовой, больше ни про какие задачи не было речи, не только с президентом, но и с другими людьми.

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