Нардеп Бужанский грозится разоблачить документ о коалиционном соглашении между фракциями «Слуга народа», «Европейская солидарность» и «Голос»

Скандальный депутат Максим Бужанский уверяет, что обнародует коалиционное соглашение трех фракций, если не выполнят одно его требование.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «112 Украина«.

Так, по словам Бужанского, на сайте парламента появилась информация, что ВР зарегистрировала законопроект Владимира Арьева о внесении изменений в регламент. Если конкретно, то законопроект предлагает по упрощенной процедуре рассматривать законопроекты с многотысячными поправками.

«Если этот вот законопроект попадет на повестку дн внеочередного заседания, то я официально попрошу руководство фракции и парламент обнародовать коалиционное соглашение «Слуг народа», «Евросолидарности» и «Голоса».

Я также отправлю официальный запрос с вопросом, почему с конца ноября 2019 года в Раде не рассматривают проект закона об отсрочке перевода русскоязычных школ на украинское обучение до 2023 года».