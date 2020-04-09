Нардеп Бужанский грозится разоблачить документ о коалиционном соглашении между фракциями «Слуга народа», «Европейская солидарность» и «Голос»

Политика
Христина Качоровська0
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Скандальный депутат Максим Бужанский уверяет, что обнародует коалиционное соглашение трех фракций, если не выполнят одно его требование.

Максим Бужанский
Максим Бужанский. Фото — ua-rating.com

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «112 Украина«.

Так, по словам Бужанского, на сайте парламента появилась информация, что ВР зарегистрировала законопроект Владимира Арьева о внесении изменений в регламент. Если конкретно, то законопроект предлагает по упрощенной процедуре рассматривать законопроекты с многотысячными поправками.

«Если этот вот законопроект попадет на повестку дн внеочередного заседания, то я официально попрошу руководство фракции и парламент обнародовать коалиционное соглашение «Слуг народа», «Евросолидарности» и «Голоса».

Я также отправлю официальный запрос с вопросом, почему с конца ноября 2019 года в Раде не рассматривают проект закона об отсрочке перевода русскоязычных школ на украинское обучение до 2023 года».

Напомним, ранее мы сообщали, что на Бужанского совершили нападение.


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