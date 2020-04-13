Изменения в Госбюджет: «Европейская солидарность», «Голос» и «ОПЗЖ» против предложенных сокращений

Смогут ли на сегодняшнем внеочередном заседании парламента собрать достаточно голосов для изменения в Госбюджет остается загадкой.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Pavlovsky News«.

Вся проблема в том, что те изменения, которые хочет внести правительство, не устраивает некоторые фракции.

К примеру, в «Евросолидарности» против того, что в новом Госбюджете хотят сократить финансирование местных самоуправлений и образования.

«Голос» обеспокоен тем, что в новом документе дефицит Госбюджета составляет 300 млрд гривен. Тем более, что покрывать его хотят за счет международной помощи… А такая помощь сейчас под большим вопросом.

В «ОПЗЖ» также нашли недостатки: там недовольны тем, что сохранилось финансирование некоторых культурных проектов.

Да и в пропрезидентской «Слуге народа» не все довольны новым Госбюджетом, хотя отмечают, что голосовать за него будут.

Напомним, ранее мы писали, что Береза раскритиковал изменения в Госбюджет.