Изменения в Госбюджет: «Европейская солидарность», «Голос» и «ОПЗЖ» против предложенных сокращений
Смогут ли на сегодняшнем внеочередном заседании парламента собрать достаточно голосов для изменения в Госбюджет остается загадкой.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Pavlovsky News«.
Вся проблема в том, что те изменения, которые хочет внести правительство, не устраивает некоторые фракции.
К примеру, в «Евросолидарности» против того, что в новом Госбюджете хотят сократить финансирование местных самоуправлений и образования.
«Голос» обеспокоен тем, что в новом документе дефицит Госбюджета составляет 300 млрд гривен. Тем более, что покрывать его хотят за счет международной помощи… А такая помощь сейчас под большим вопросом.
В «ОПЗЖ» также нашли недостатки: там недовольны тем, что сохранилось финансирование некоторых культурных проектов.
Да и в пропрезидентской «Слуге народа» не все довольны новым Госбюджетом, хотя отмечают, что голосовать за него будут.
Напомним, ранее мы писали, что Береза раскритиковал изменения в Госбюджет.