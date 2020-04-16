Создается впечатление, что Арахамия это «засланный казачок» Порошенко — Береза

Бывший народный избранник отметил некоторые странности с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

Так, по мнению Борислава Березы, в последнее время Давид Арахамия всё чаще делает «идиотские» заявления, которые так или иначе дискредитируют «Слуг народа».

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал Березы.

«Я всё чаще задумываюсь о том, что Арахамия — это засланный казачок Порошенко. И его основная цель дискредитировать «слуг» своими идиотскими заявлениями и показать, что они дебилы. На данный момент с такой ролью Арахамия отлично справляется. Ну не могли же они осознанно просто так взять его в партию, ведь это сравнимо с выстрелом себе в ногу… Или всё же смогли?».

Напомним, ранее мы писали, что береза раскритиковал изменения в Госбюджет Украины.