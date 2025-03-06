Американское издание Politico, ссылаясь на американского республиканского эксперта по внешней политике и трех украинских парламентариев, заявило, что Тимошенко и высокопоставленные члены партии Порошенко провели тайные переговоры с представителями администрации Трампа.

По данным СМИ, в Белом доме серьезно настроены устранить Зеленского с должности главы государства, пишет «НБН».

Бывший премьер-министр Украины прокомментировала публикацию американского СМИ на своей Facebook-странице. Тимошенко заявила, что наша страна готова к переговорному процессу по завершению войны под сильным лидерством президента США.

Политик отметила, что команда партии «Батькивщина» ведет переговоры со всеми союзниками, которые способны помочь в скорейшем достижении мира. Экс-глава правительства добавила, что о проведении любых выборов во время войны не может быть и речи.

В свою очередь пятый президент Украины сообщил, что его команда публично и прозрачно работает с американскими партнерами, чтобы США усилили санкции против РФ и предоставляли ВСУ больше оружия. Бывший глава государства напомнил, что он предлагал руководству страны скоординировать эти встречи.

Порошенко заявил, что его команда поддерживает проведение выборов исключительно после завершения боевых действий и подписания мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему Трамп спешит достичь мирного соглашения между Киевом и Москвой.