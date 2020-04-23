Голосов для назначения Саакашвили недостаточно — источник

Политика
Христина Качоровська0
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Поэтому, чтобы экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА всё-таки смог попасть в Кабмин, его могут назначить и.о. вице-премьер-министра по вопросам реформ.

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили. Фото — delo.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Женщина с косой«.

Не все в парламенте доверяют Саакашвили, поэтому голосов за его назначение в пределах 226:

«Голосов за назначение Саакашвили просто впритык. Если будет срыв голосования — Саакашвили поставят и.о. Многие считают, что Саакашвили начнет противостоять возрождению влияния Ахметова и Пинчука… Но это не так. Ведь именно Ахметов и Пинчук продвигают Саакашвили в Кабмин».

Напомним, ранее мы писали, Саакашвили хотят назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ. 


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