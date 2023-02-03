Председатель «государственного совета» Крыма Владимир Константинов сообщил, что на полуострове осуществили «национализацию» около 500 объектов недвижимости граждан других государств.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

Кроме того, российские оккупанты намерены отобрать имущество украинских бизнесменов и политиков. В перечень попали Сергей Тарута, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Арсений Яценюк.

Также в список внесли недвижимость 12 украинских банков и ФК «Динамо Киев».

Ранее оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов рассказал, что будет с квартирой украинского президента Владимира Зеленского на полуострове.