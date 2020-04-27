29 или 30 апреля: в «Слуге народа» назвали возможные даты внеочередного заседания парламента

При этом в пропрезидентской фракции отметили, что на внеочередном заседании не будут голосовать за «антиколомойский» закон.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ZN«.

Так, по словам нардепа от «Слуги народа» Александра Качуры, внеочередное заседание парламента, скорее всего состоится в среду, 29 апреля.

Но вот его коллега по фракции Евгения Кравчук поведала, что депутаты могут собраться в четверг, 30 апреля:

«Мы готовимся на четверг. Я отмечу, что на это заседании мы не будет голосовать за закон «О банках»… Но мы можем проголосовать за процедуру, которая поможет нам проголосовать за него через несколько дней, то есть, уже в первых числах мая».

Напомним, ранее мы писали, что когда может состояться внеочередное заседание парламента.