29 или 30 апреля: в «Слуге народа» назвали возможные даты внеочередного заседания парламента

Политика
Христина Качоровська0

При этом в пропрезидентской фракции отметили, что на внеочередном заседании не будут голосовать за «антиколомойский» закон.

Верховная Рада
Верховная Рада. Фото — delo.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ZN«.

Так, по словам нардепа от «Слуги народа» Александра Качуры, внеочередное заседание парламента, скорее всего состоится в среду, 29 апреля.

Но вот его коллега по фракции Евгения Кравчук поведала, что депутаты могут собраться в четверг, 30 апреля:

«Мы готовимся на четверг. Я отмечу, что на это заседании мы не будет голосовать за закон «О банках»… Но мы можем проголосовать за процедуру, которая поможет нам проголосовать за него через несколько дней, то есть, уже в первых числах мая».

Напомним, ранее мы писали, что когда может состояться внеочередное заседание парламента.


загрузка...

Похожие материалы

Франция и Германия

Франция и Германия выступили с совместным заявлением по Донбассу: европейские страны обеспокоены решением боевиков «Л/ДНР»

Ольга Гергелюк

Ермак рассказал, на что готова пойти Украина, чтобы провести выборы на Донбассе уже этой осенью

Христина Качоровська

В Крыму из-за “реконструкции” закрыли для посещения “Ласточкино гнездо”

Дмитрий Климов

Добавить комментарий