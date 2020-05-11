Павел Климкин рассказал, когда Украина сможет вернуть Крым

По словам экс-министра иностранных дел, аннексированный Россией полуостров обязательно вернется Украине. Просто нужно выбрать правильное время для соответствующих переговоров.

Об этом Климкин поведал в комментарии «Крым. Реалии«, пишет «НБН«.

По мнению экс-чиновника, со временем международные санкции всё-таки додавят Россию и превратят Крым в непосильную ношу для страны агрессора, а сами жители Крыма будет хотеть вернуться в состав Украины. Именно в этот момент надо начать переговоры о возвращении аннексированного полуострова:

«Мы обязаны вернуть Крым. Но для этого нужно давление и желание крымчан вернуться к Украине. Эти две составляющие мы должны осуществить».

Напомним, ранее мы писали, что Россия сама откажется от Крыма.