С 18 мая Верховная Рада начнет работать в привычном режиме

Политика
Христина Качоровська0
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На сегодняшним внеочередном заседании нардепы решили, что парламент уже пора выводить из карантина.

Верховная Рада
Верховная Рада. Фото — glavcom.ua

Об этом пишет «НБН«.

Уже с понедельника, 18 мая, Верховная Раду Украины вернется к обычному режиму работы.

Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем внеочередном заседании. Автором постановления стал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Его идею поддержал 251 народный избранник.

Напомним, ранее мы писали, что Рада приняла «антиколомойский» закон во втором чтении.


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