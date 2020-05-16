Кремль угрожает Украине расколом и захватом новых областей: скандальные угрозы представителей команды Путина

Главное Политика
Ник Петров0
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Представители команды Путина вновь заговорили о возможном расколе Украины и выходе из ее состава ряда новых областей.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на news.online.ua.

Совет Федерации России..
В Совете Федерации РФ опять звучат угрозы в адрес Украины. Фото: news.online.ua.

Отличился скандальным заявлением в этот раз первый зампредседателя одного комитета по международным делам Совета Федерации РФ Владимир Джабаров. Он даже выразил уверенность, что при этом Украине никто на Западных стран не станет помогать.

С присущей кремлевским глашатаям «озабоченностью» делами в Украине, Джабаров выразил тревогу по поводу «глубокого раскола в украинском обществе».

«Нас в России это, естественно, тревожит. Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают», — заявил член Совфеда РФ.

Также парламентарий с присущей ему наглостью обвинил власть Украины в невыполнении Минских соглашений, наверное, забыв о том, как обгадилась делегация РФ на последних переговорах ТКГ с представителями от недореспублик ОРДЛО, являющимися по факту гражданами России.

Наверное, Грызлов ему об этом не поведал.

Ранее сообщалось о том, как Россия опозорилась с представителями ОРДЛО на переговорах ТКГ.


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