Возвращение Крыма и создание Крымско-татарской автономии: Порошенко обратился к власти

Бывший президент Украины, народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что нынешняя власть не поднимает вопрос возвращения аннексированного полуострова Крым. Также по его словам, власть забыла о создании Крымско-татарской национальной автономии.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook страничку Петра Порошенко.

Сегодня, 18 мая, День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. По этому поводу бывший президент Украины, написал пост на своей страничке в Facebook, где напомнил о тех страданиях, которые пришлось пережить крымско-татарскому народу. Народный депутат отметил, что страдания крымско-татарского народа не забыты, о них помнят все украинцы. Ведь, по его словам, это не только страдания и боль крымско-татарского народа, но и украинцев.

Бывший украинский лидер подчеркнул, что крымско-татарский народ не боялся и боролся с советским режимом за свои права, в том числе и за право свободно жить в Крыму. По словам политика, только после того, как Украина получила независимость, крымско-татарский народ получил возможность восстановить свои права. Но, по словам Порошенко, РФ снова отобрала у крымско-татарского народа право свободно жить в Крыму. Он отметил, что страна-агрессор применят репрессии по отношению к крымско-татарскому народу, проводит обыски, преследует.

Народный избранник обратился к нынешней власти. Он раскритиковал команду действующего президента за то, что вопрос возвращения Крыма отошел на второй план.

Также по его словам, никто не говорит о создании Крымско-татарской национальной автономии. По его словам, этот важный вопрос он поднимал еще в 2015 году. Политик обратился к власти с предложением вынести на рассмотрения в Верховную Раду данные наработки.

Крим – це Україна! Слава нескореному кримськотатарському народу! Слава Україні! Понад три чверті століття відділяють нас від 18 травня 1944 року, коли Москва розв’язала геноцид кримських татар. Попри час, наша історична пам’ять жива. Біль кримських татар – це біль усіх українців. Цілий народ обмовили, пограбували, розлучили з Батьківщиною. Кого не знищили, хто залишився в живих — загнали в зони спецпоселення на напівпустельних територіях Центральної Азії, Уралу та Сибіру.Десятиліттями кримськотатарський народ вів сміливу та наполегливу боротьбу із радянським режимом за повернення на рідну землю. Його підтримували найкращі сини українського народу, як-от генерал Петро Григоренко. Епоха незалежності України стала і часом відродження для кримських татар. Утім російська окупація повернула репресії, арешти, обшуки та залякування. Днями, у 76-ті роковини підписання постанови, згідно якої і розпочалася депортація, російські окупанти підняли над давнім Карасубазаром, який вони називають Білогірськ, величезний портрет Сталіна. Це відкрите знущання слід трактувати лише як погрозу кримськотатарському народу від Кремля: «Можемо повторити».Яка ж реакція української влади? Неначе води до рота набрали. Питання звільнення півострову взагалі зникло з порядку денного. Як і питання про створення кримськотатарської національно-територіальної автономії. Я сам ініціював створення робочої групи, яка розробила відповідні зміни до розділу 10 Конституції України. Ці напрацювання необхідно винести на розгляд Верховної Ради. Фракція Європейська Солідарність й, сподіваюся, інші фракції підтримають законопроекти, розроблені робочою групою, в якій брав участь Меджліс кримськотатарського народу. Це і зміни до Конституції, і закони про корінні народи, статус кримськотатарського народу.Право кримських татар вільно жити на своїй рідній землі буде обов’язково відновлено. Крим – це Україна! Слава нескореному кримськотатарському народу! Слава Україні! Gepostet von Петро Порошенко am Sonntag, 17. Mai 2020

Экс-президент добавил, что этот вопрос обсуждался и с Меджлисом крымско-татарского народа, который

Ранее мы сообщали, США обратились к РФ по поводу аннексии Крымского полуострова.