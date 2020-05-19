Люди скучают без Зеленского — Арахамия

Политика
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Таким образом глава фракции «Слуга народа» попытался объяснить, зачем глава государства приезжает в Верховную Раду.

Давид Арахамия
Давид Арахамия. Фото — uainfo.org

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Ракурс«.

Так, по словам Давида Арахамии, президент посещает парламент когда ему нужно обсудить вопросы с нардепами из своей фракции:

«Но это же нормальная практика. Во-первых, люди скучают без Зеленского. Он — наш лидер. Большинство «слуг» видят его вживую один раз на месяц или два. Поймите, президент — это человек который нас объединяет. И чтобы наше объединение не исчезло, нам нужны такие встречи».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский даст большую пресс-конфернцию.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Мы вели расследование дел, где фигурировал Богдан — Горбатюк

Христина Качоровська

«Ветеранская палатка» на «Книжном Арсенале» ждет авторов военной литературы

Юлия Нагорная

Украина с ЕС обсуждает санкции, которые могут реально повлиять на Россию — Климкин

Дмитрий Климов

Добавить комментарий