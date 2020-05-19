Поклонская высмеяла Гордона: журналисту дали оскорбительный совет

Депутат российской Государственной Думы Наталья Поклонская дала свой ответ на заявления Дмитрия Гордона относительно того, что он проводил интервью с ней исключительно ради украинских спецслужб.

Об этом сообщает «Шарий.NET», передает «НБН».

Поклонская заявила, что Гордон просто смешон. Она предполагает, что вскоре ему придется бежать из Украины и предложила ему переехать жить в Крым.

«Меня очень насмешила реакция Дмитрия Гордона на наше интервью. Раньше мне казалось, что он серьезный журналист. Но, как мы видим, он самый настоящий «спецагент» СБУ. В сегодняшней Украине кем только не называются люди, чтобы остаться в живых. Дмитрий Гордон, я вам честно говорю, в Крыму безопаснее, переезжайте к нам», — заявила Поклонская.

Она добавила, что Гордону не стоит спешить с отправкой флешки в Гаагу, ведь впереди их ждут новые беседы.

«Не торопитесь отсылать флешку в Гаагу. Я еще многое вам расскажу», — сказала она.

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