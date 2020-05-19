Перестановка политических сил в РФ: Путин издал официальный указ

Глава Российской Федерации Владимир Путин восстанавливает свои политические силы внутри страны. Он издал указ о возвращении Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Путин заявил о готовности вернуть своему подчиненному полномочья премьер-министра. Решение принято после оценки состояния здоровья Мишустина. Напомним, что у Мишустина в конце апреля был обнаружен коронавирус, но уже сейчас врачи подтвердили, что он может вновь приступить к работе.

Своим указом Путин лишил власти Андрея Белоусова, который успел заменить Мишустина. Белоус утратил положение и. о. премьер-министра России.

Отметим, что, будучи зараженным коронавирусом Мишустин продолжал влиять на политическую ситуацию в стране. Он провел ряд дистанционных заседаний. Кроме того, именно Мишустин выбирал, кто станет его временной заменой во власти РФ. Помимо Мишустина с коронавирусом столкнулся Дмитрий Песков, который все еще не смог побороть вирус.

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