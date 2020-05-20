Во время пресс-конференции Зеленского возможны провокации — источник

Большая пресс-конференция Зеленского по случаю первой годовщины его президентства обрастает критикой ещё не начавшись. Как и во время прошлой пресс-конференции, в октябре 2019 года, на мероприятие не пропускают многих журналистов, что уже вызвало волну негатива в сторону главы государства.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Женщина с косой«.

Как сообщает инсайдер, ОП не выдает аккредитацию на пресс-конференцию многим одиозным журналистам:

«Это уже вызвало негатив в сторону Офиса президента. На пресс-конференции возможны провокации и скандалы. Окружение президента, отказывая неудобным журналистам, просто хочет создать ему теплую ванную, чтобы спасти свои шкуры. Но это лишь в очередной раз понизит рейтинг Зеленского».

Напомним, ранее мы сообщали, что 20 мая состоится пресс-конференция президента Зеленского.