Минский процесс зашел в тупик: в ОПУ просят Зеленского позвонить Путину

Как сообщают источники, Минские переговоры по Донбассу сейчас на паузе, а между Андреем Ермаком и Дмитрием Козаком возникли напряженные отношения.

Об этом передает «НБН«.

Так, в Telegram-канале «Легитимный» сообщается, что отношения между главой ОПУ и куратором Кремля по Украине уже не такие теплые, как были вначале:

«Отношения между Ермаком и Козаком охладели. Сейчас они в стадии «напряжения»».

О том, что минский процесс зашел в тупик сообщается в Telegram «Резидент«:

«Минские соглашения поставили на паузу. Необходимо вмешательство Зеленского. В ОП просят, чтобы Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину».

Напомним, ранее Зеленский объяснил, зачем меняет формат ТКГ в Минске.