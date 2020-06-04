Выборы на Донбассе: Арахамия назвал главное условие

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина сможет провести выборы на Донбассе только, после того, как получит контроль над границей, которую сейчас контролируют подконтрольные РФ НВФ.

Об этом сообщил портал ASPI News, сославшись на телеканал «Украина 24», передает НБН.

Представитель «Слуги народа» Давид Арахамия рассказал о ключевом условии для проведения местных выборов в ОРДЛО. Народный избранник заявил, что выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоятся только после того, как Украина возобновит контроль над этими территориями. По словам Арахамии, сейчас провести честные, демократические выборы на этих территориях невозможно.

Но в то же время парламентарий отметил, что еще есть время для того, чтобы реализовать эти планы.

«Все еще может измениться. Ведь у нас еще есть время до местных выборов», — отметил Арахамия.

Как известно, подобные тезисы неоднократно озвучивал и вице-премьер- министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и глава Офиса президента Андрей Ермак. Резников, заявлял, что о выборах в ОРДЛО можно будет говорить только после того, как РФ прекратит обстрелы украинских позиций и отведет свои войска. Кроме того, Резников неоднократно делал заявления и по поводу возобновления водоснабжения Крыма. По словам политика, Украина пустит воду в Крым только после того, как полуостров вернется под юрисдикцию Украины.

А вот представители РФ на переговорах в Минске неоднократно заявляли, что Киев должен вести прямые переговоры с ОРДЛО, в том числе и по поводу проведения местных выборов на Донбассе.

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