Порошенко посоветовал Зеленскому позвонить Януковичу

Перед допросом в ГБР пятый президент Украины прокомментировал политическое преследование оппозиции.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на выступление Петра Порошенко.

По словам политика то, чем сейчас занимается украинская власть вовсе не соответствует европейским ценностям:

«Действия власти не отвечают реальным европейским ценностям, они противоречат нашему стремлению стать частью Европы… Потому что Европа и Европейский союз — это прежде всего верховенство права.

А то, чем заканчивается политическое преследование оппозиции, вам стоит спросить у Януковича. Позвоните ему, он вам напомнит, как закончил свое президентство».