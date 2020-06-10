Порошенко посоветовал Зеленскому позвонить Януковичу

Политика
Христина Качоровська0
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Перед допросом в ГБР пятый президент Украины прокомментировал политическое преследование оппозиции.

Порошенко и Зеленский
Порошенко и Зеленский. Фото — liga.net

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на выступление Петра Порошенко.

По словам политика то, чем сейчас занимается украинская власть вовсе не соответствует европейским ценностям:

«Действия власти не отвечают реальным европейским ценностям, они противоречат нашему стремлению стать частью Европы… Потому что Европа и Европейский союз — это прежде всего верховенство права.

А то, чем заканчивается политическое преследование оппозиции, вам стоит спросить у Януковича. Позвоните ему, он вам напомнит, как закончил свое президентство».

Напомним, ранее мы писали, что Порошенко прибыл на допрос в ГБР.


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