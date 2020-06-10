Рабинович отличился провокационным постом в Facebook: в ответ социальная сеть заблокировала аккаунт народного депутата

Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт народного депутата от политической силы «ОПЗЖ» Вадима Рабиновича. Такой информацией поделился журналист Владимир Кацман.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facеbook-страницу Владимира Кацмана.

С народным депутатом от «ОПЗЖ» Вадимом Рабиновичем произошел довольно неприятный инцидент. Социальная сеть Facebook заблокировала его аккаунт после того, как народный избранник опубликовал провокационный пост. Как сообщил журналист Владимир Кацман, Facebook заблокировал страничку Рабиновича из-за поста, в котором он призвал снести памятники и памятные знаки украинским националистам ОУН, которые в годы Второй мировой войны воевали против большевистских войск на территории Западной Украины.

Журналист Кацман, который в данном случае поддерживает Рабиновича, заявил, что блокировка Facebook-аккаунта является посягательством на свободу слова. Он считает, что Рабинович «говорит правду» в социальной сети. По его словам, сейчас идет активная работа над восстановлением аккаунта Рабиновича.

И СНОВА — АТАКА НА СВОБОДУ СЛОВА!Сегодня утром заблокированы личные и общественные го Фб-аккаунты народного депутата… Gepostet von Volodymyr Katsman am Mittwoch, 10. Juni 2020

Стоить отметить, что Facebook уже не впервые блокирует аккаунт Рабиновича. Ранее народный избранник уже отличался подобными постами в Facebook.

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