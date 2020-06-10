Зеленский уже может переименовывать себя во Владимира Ростовича – Гончаренко эмоционально обратился к президенту и его команде (ВИДЕО)

Народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде с требованием прекратить политические преследования оппозиции в стране. По словам народного избранника, действующая власть боится Петра Порошенко и его команду.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на YuoTube-канал Алексея Гончаренко.

Сегодня, 10 июня, под стенами ГБР во время акции протеста в поддержку бывшего главы государства Петра Порошенко, нардеп Алексей Гончаренко обратился к власти с требованием прекратить политические преследования в стране. По словам народного избранника, вместо того, чтобы заниматься расследованием резонансных дел, которые произошли в стране, действующая власть занимается «охотой» за картинами Порошенко.

«Вместо того, чтобы бороться с насильниками, которые насилуют людей в полицейских отделениях, вместо того, чтобы бороться с коррупционерами в погонах, которые, к сожалению, сейчас работают в наших правоохранительных органах, вместо этого, они бегают за картинами, берут штурмом музеи, и что самое главное преследуют оппозицию. Это и есть их цель», — заявил народный депутат.

Кроме того, народный депутат иронично отметил, что Государственное бюро расследований, уже давно необходимо переименовать в «Государственное бюро преследований». По словам Гончаренко, ГБР сейчас выполняет только приказы нынешней власти по преследованию оппозиции. Гончаренко считает, что команда Зеленского на самом деле боится Петра Порошенко и его команду, и из-за этого ищет любую причину, чтобы начать политическое преследование.

По словам Гончаренко, президент Зеленский и его команда за год во власти не достигли никаких конкретных результатов для страны. Гончаренко считает, что как раз из-за этого, власть и начинает преследовать оппозицию, ведь команде Порошенко, в отличие от команды Зеленского есть, что сказать обществу.

Напоследок Гончаренко намекнул, что Владимир Зеленский стал на путь Виктора Януковича.

«Зеленский уже может переименовывать себя во Владимира Ростовича, он уже на этот путь стал твердо и по этому пути идет», — констатировал Гончаренко.

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