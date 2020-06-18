Суд по делу Порошенко перенесли

Печерский райсуд решил отложить избрание меры пресечения для пятого президента. Новое заседание пройдет 1 июля.

Об этом передает «НБН«.

Судебное заседание об избрании меры пресечения оказалось довольно коротким. Суд не вынес никакого решения. Вместо этого заседание перенесли на 1 июля 2020 года.

Петр Порошенко, после заседания вышел к активистам, которые собрались под Печерским райсудом, и выразил им благодарность.

Напомним, ранее мы писали, что в ОГП передумали арестовывать Порошенко.