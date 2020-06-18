Суд по делу Порошенко перенесли

Политика
Христина Качоровська0
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Печерский райсуд решил отложить избрание меры пресечения для пятого президента. Новое заседание пройдет 1 июля.

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото — unian.ua

Об этом передает «НБН«.

Судебное заседание об избрании меры пресечения оказалось довольно коротким. Суд не вынес никакого решения. Вместо этого заседание перенесли на 1 июля 2020 года.
Петр Порошенко, после заседания вышел к активистам, которые собрались под Печерским райсудом, и выразил им благодарность.

Напомним, ранее мы писали, что в ОГП передумали арестовывать Порошенко.


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