Патриарх Кирилл «сердечно поздравил» россиян с торжественным днем начала Великой отечественной войны

Не проходит и дня, чтобы представители команды президента России Владимира Путина не оскандалились своими абсурдными заявлениями.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Вот и сегодня 22 июня, в день варварского нападения фашистской Германии на СССР, патриарх Московский и всея Руси Кирилл прославился своим неоднозначным «сердечным» поздравлением россиян с «торжественным днем» начала Великой отечественной войны.

«Пусть Господь склонит милость свою над отечеством нашим, народом и вооруженными силами. Из знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю», — заявил патриарх Кирилл.

С таким поздравлением патриарх выступил 22 июня перед недавно открытым храмом Вооруженных сил России. Сообщение об этом опубликовало российское издание «Настоящее время».

Ошибка это была или нет, пока никто не объяснил.

Следует обратить внимание, что на данном мероприятии присутствовали глава Кремля Путин и министр обороны РФ Шойгу.

Пользователи сети мгновенно откликнулись на скандальное поздравление патриарха Кирилла гневными комментариями.

«Ну, и что это было? Кто-то еще удивляется — меня, например, уже ничто не удивляет, просто шок. Это какое-то издевательство, или что? А Путин и Шойгу сделали вид, что так все и надо. Торжественный день ??? Как не стыдно такое говорить? Как только можно? Это для них всех праздник? Просто с ума сошли», — комментируют простые россияне поздравление Кирилла.

Ранее сообщалось о том, что Путина жестко поставили на место из-за Украины.