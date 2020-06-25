Россия готовит новую атаку на Украину – генерал Ходжес сообщил, куда Кремль нанесет удар

Российская Федерация планирует новое нападение со стороны оккупированного Крымского полуострова. Причиной новой агрессии станет полная засуха в Крыму, которая заставил Кремль идти на новую агрессию. Это может произойти уже в сентябре 2020 года.

Такое мнение выразил экс-командир ВС США в Европе Бен Ходжес, передает «НБН» со ссылкой на «Экономические новости».

Отмечается, что удар придется именно по Херсонской области. Владимир Путин будет заинтересован, вероятно, в захвате не всего южного украинского региона. По заявлениям генерала, ему нужна будет только дамба в Херсоне.

«Нам известно, что сейчас уже наблюдается серьезная засуха на территории Крыма. Украина правильно сделала, что заблокировала подачу воду из Днепра по северному крымскому каналу. В самом деле, там есть проблема с водой. И она возникла из-за незаконной аннексии этого полуострова», — сообщил в начале Ходжес.

Затем он сослался на то, что Россия будет проводить временем позже военные учения «Кавказ-2020». И именно тогда, по его словам, Украине нужно будет подготовиться лучше всего.

«Скорее всего, Россия готовит новую атаку на Украину. Когда это случится, уверен, власти РФ будут говорить о том, будто бы у них нет выбора, и они должны были захватить дамбу в Херсоне, чтобы возобновить подачу воды в Крым», — сообщил он в конце.

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