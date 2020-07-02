Порошенко выставил ультиматум Зеленскому: официальное заявление экс-президента (видео)

Экс-президент Украины перед началом заседания суда решил обратиться к Зеленскому. Он сообщил, что Владимир Зеленский должен принести извинения всем украинцам. В противном же случае, как заявил Петр Порошенко, действующий президент может столкнуться с народным гневом.

Об этой информации сообщил телеканал в YouTube, передает «НБН».

Отмечается, что вышеупомянутое заявление экс-президент сделал перед началом заседания суда 1 июня. Он обратился к своим соратникам, призвав их к объединению усилий в борьбе за Украинское государство.

«Мы все – это украинцы. И неважно, кем является каждый из нас по национальности. Наше сердце болит именно за Украину. Враги хотели воспользоваться тем случаем, когда мы опустили руки. Однако мы не сдадим наше государство. Они хотели уничтожить нашу страну!», — сообщил Порошенко в начале.

После этого экс-президент напомнил собравшимся людям о делах, которые были возбуждены против Федины, Зверобой, а также ряда участников АТО, что были обвинены в убийстве Павла Шеремета.

В самом конце Порошенко потребовал от Зеленского извинений за высказывания в адрес его соратников и друзей. При этом он напомнил об инциденте, который произошел с «корабельной весной». По его словам, если Зеленский не задумается, то он столкнется с народным гневом.

Напомним, стало известно, что боевики делают с людьми, пытающимися покинуть «Л/ДНР»: подробности.