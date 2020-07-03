Переговоры по Донбассу в Берлине: источник сообщил, что украинская делегация отказывается обсуждать ультиматум РФ
Российская Федерация снова выдвинула Украине требования по Донбассу. Кремль настаивает на том, чтобы Украина закрепила особый статус Донбасса в Конституции. По информации, которой располагает ресурс «Резидент», украинская делегация, которая сегодня, 3 июля отправилась в Берлин на переговоры по Донбассу, на отрез отказывается обсуждать ультиматум РФ.
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Резидент».
Сегодня, 3 июля руководитель ОП Андрей Ермак, а также вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отправились в Берлин. Известно, что политики планируют встретиться с политическими советниками лидеров стран-участниц «нормандского» саммита. На повестке дня: вопрос урегулирования ситуации на Донбассе.
До начала переговоров российская сторона выдвинула Украине ультиматум. Кремль снова настаивает на том, чтобы Украина закрепила особый статус ОРДЛО в своей Конституции.
Информационный ресурс «Резидент» ссылаясь на источники в Офисе президента пишет, что украинская делегация отказывается обсуждать те требования, которые выдвинула РФ.
«Наша делегация во главе с Андреем Ермаком отказывается обсуждать ультиматум, который выдвинула Россия касаемо особого статуса Донбасса», — пишет ресурс.
Ресурс пишет, что в Берлине украинская делегация намерена озвучить свои требования.
Ранее мы сообщали, что Кравчук заявил, что Россия поможет Украине восстановить Донбасс.