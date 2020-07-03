Мы верим – Кравчук заявил, что Россия поможет Украине восстановить Донбасс

Леонид Кравчук решил прокомментировать недавнее заявление бывшего народного депутата Евгения Мураева о том, что украинские власти боятся возвращения оккупированных территорий. Кравчук заявил, что «у нынешней власти даже нет подобных мыслей». Первый глава государства выразил уверенность, что оккупированные территории Донбасса непременно вернутся под контроль Украины. Кроме того, он заявил, что инфраструктура Донбасса будет восстановлена, и в этом, по его словам, окажет помощь даже Россия.

Об этом сообщает «Диалог.UA«, сославшись на «НСН«, передает НБН.

На днях экс-нардеп Евгений Мураев заявил, нынешняя власть сейчас боится возвращать оккупированные территории Донбасса. По его словам, причина кроется в том, что необходимо искать колоссальные средства на восстановление инфраструктуры, а также на социальные выплаты жителям ОРДЛО. Леонид Кравчук поспешил прокомментировать высказывания бывшего нардепа.

Первый президент Украины утверждает, что это не так. По его словам, нынешняя власть даже не допускает подобных мыслей. Кравчук заявил, что Украина непременно вернет оккупированные территории. Хотя, он и не скрывает, что процесс деоккупации будет сложным.

Кравчук также заявил, что приоритетным заданием власти является восстановление тех территорий, которые пострадали от боевых действий. Кроме того, Кравчук считает, что в будущем Россия будет вынуждена выплатить компенсацию за разрушенную вследствие боевых действий инфраструктуру Донбасса.

«Процесс будет сложным, но мы верим, что после возвращения Донбасса, мы сможем мобилизовать свои как внутренние, так и внешние ресурсы. Верим, что и РФ не откажется помочь, в восстановлении разрушенной территории», — заявил первый глава государства.

Ранее мы сообщали, что Гай бьет тревогу из-за тысячи военных на границе с Украиной.