Расстреляем и все – Ярош жестко предупредил политиков из «ОПЗЖ» (видео).

Бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош решил высказаться насчет деятельности «ОПЗЖ», в частности отдельных инициатив нардепа Ильи Кивы. По словам Яроша, Киева создал левую организацию «За жизнь», которая является, по его словам, антигосударственным мятежом.

Об этой информации сообщил Ярош в интервью «Обозреватель», передает «НБН» со ссылкой на тематическое видео в YouTube.

«Я же совсем не мальчик, чтобы за кем-то бегать и драться. Просто расстреляем и все, легонько. Но, конечно, это все будет, если нашему государству будет реально что-то угрожать», — высказал свою позицию Ярош насчет левых движений в стране.

Он добавил, что так называемые «леваки» в данный момент не могут называться серьезной политической силой. По его словам, в Украине их не более 100 человек.

«Конечно, было время, когда леваков было куда больше. Однако националисты разгоняли их сборища и прессинговали их», — сообщил он потом.

Следом Ярош рассказал об «Оплоте» — движении на Донбассе, которое спонсируется из Кремля. Его представители, как известно, воюют против ВСУ на Донбассе. Ярош выразил мнение, что такие организации точно представляют угрозу Украине.

«Еще я слышал, что Илья Кива организовывает общественное движение «За жизнь». Вот, собственно, что-то подобное и могли создать спецслужбы РФ», — подытожил он.

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