Сивохо готов идти на радикальные меры ради мира на Донбассе: официальное заявление экс-советника СНБО

Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заверил, что он готов действовать жестко ради установления мира в Украине. Для этого, как он сам сообщил, Владимир Зеленский может почувствовать на себе его давление, несмотря на хорошую дружбу.

Об этой информации сообщила «Страна», передает «НБН».

«Я хочу сказать, что война на Донбассе является проблемой не только тех, кто там живет. Этот конфликт касается всей нашей страны. Пока она не закончится, никакого продвижения вперед в Украине ждать не стоит. Вообще никакого. Ее нужно немедленно заканчивать. Президент Украины должен выполнить свои обещания», — сообщил он в начале.

После этих слов журналисты задали ему вопрос о том, готов ли он идти на радикальные меры ради мира в стране. Сивохо ответил положительно. Он сообщил, что, если понадобится, он будет давить на президента, чтобы тот начал вести страну к мирному существованию. Более того, по его словам, он даже готов ради этого пожертвовать дружескими отношениями с Зеленским.

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