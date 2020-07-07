Зеленский пытается «помириться» со своей фракцией — СМИ

Глава государства хочет объединить своих нардепов, чтобы не пришлось в ближайшем будущем распускать парламент.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Украинскую правду«.

Не секрет, что в последние месяцы монобольшиснтво «Слуги народа» уже не действует. Чтобы принимать некоторые законопроекты «слугам» всё чаще приходиться обращаться за помощью к оппозиционным силам или же просто проваливать голосование.

Как сообщают в издании, наибольшим ударом для Зеленского стало то, что его фракция провалила голосования за план действий Кабмина, хотя президент лично попросил поддержать её.

Дабы избежать таких ситуаций в будущем и не прибегать к роспуску ВР, президент решил «помириться» со своими нардепами. Тем более, что из-за таких разногласий стремительно падает как рейтинг фракции, так и рейтинг президента.

Сейчас, чтобы возобновить монобольшинство, глава государства начал проводить встречи с нардепами и представителями различных групп внутри фракции.

Источник «УП» сообщил, что у Зеленского ощущение, мол кто-то специально не позволяет ему напрямую общаться с депутатами.

Также в издании пишут, что сейчас президенту проще помириться с нардепами, чем распускать парламент и собирать новую команду. Но и слухи о возможном роспуске появляются всё чаще. Проскакивают мнения, что такой шаг поможет поднять Зеленскому свой упавший рейтинг и собрать больше профессионалов в свою команду… Но на данный момент президент избегает такого развития ситуации.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, при каких условиях готов распустить парламент.