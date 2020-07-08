Нам удалось достичь консенсуса – «глава МИД ДНР» Никонорова сообщила о серьезном прогрессе на переговорах в Минске

«Руководитель» «министерства иностранных дел» так называемой «ДНР» Наталья Никонорова сообщила, что сегодня, 8 июля, во время заседания ТКГ Украина и РФ якобы «смогли достичь консенсуса в обсуждении содержания двух статей закона об особом статусе Донбасса».

Заявление Никоноровой распространяют сепаратистские СМИ, передает НБН.

«Глава» «МИД ДНР» Наталья Никонорова заявляет, что во время переговоров ТКГ в режиме видеоконференции, РФ и Украина якобы сумели достичь консенсуса по двум статьям об особом статусе ОРДЛО.

«Нам удалось достичь консенсуса по содержанию статей 2 и 3 закона об особом статусе Донбасса», — заявила Никонорова.

О чем идет речь в данных статьях закона Никонорова не уточнила.

Но, несмотря на «достигнутый консенсус» Никонорова пожаловалась, что представители Киева, по ее словам, «отказываются обсуждать самые приоритетные и ключевые вопросы».

«Представители Киева продолжают игнорировать обсуждение, каким образом особый статус будет учтен в проекте внесения изменений в Конституцию Украину относительно децентрализации», — заявила Никонорова.

Кроме того, Никонорова снова начала требовать от Киева прямых переговоров с так называемыми «Л/ДНР». Представительница оккупантов требует, чтобы Киев обсуждал с представителями ОРДЛО проект изменений в Конституцию Украину касаемо особого статуса Донбасса. По ее словам, без дальнейшей дискуссии по этому вопросу переговоры зайдут в тупик.

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