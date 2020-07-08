Работаем в тяжелых условиях – «власти ДНР» проговорились о реальной ситуации с коронавирусом в «республике»

Общество
Ольга Гергелюк0
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Информационный ресурс «Донбасский кейс» пишет, что реальное число заболевших коронавирусом на территории так называемой «ДНР» может значительно отличаться от той статистики, которую подают «власти» псевдореспублики.

коронавирус в "ДНР"
Коронавирус в «ДНР». Фото — donpatriot.news

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс».

Информационный ресурс «Донбасский кейс» пишет, что в так называемой «ДНР» считается, что коронавирус, который попал из Украины, гораздо опаснее, чем тот, который привезли из РФ. Автор публикации по этому поводу иронично написал:

«Наверное, у вируса из России, более правильные политические взгляды, и граждан «ДНР» он не поразит».

При этом ресурс отметил, что люди, которые прибыли в ОРДЛО из подконтрольной Украине территории, обязательно отправляются на 14-дневную самоизоляцию. А вот те, кто прибыли из РФ не подлежат обсервации.

Ресурс пишет, что потоки несоизмеримы – вчера, 7 июля через КПВВ «Еленовка» на территорию «ДНР» попало около 70 человек, в то время когда, из РФ ежедневно прибывают сотни. Ресурс напомнил, что людей, которые ездили голосовать за поправки в Конституцию РФ, а также тех, кто ездят в Ростовскую область по паспорта РФ также освободили от обязательной обсервации.

Автор публикации обратил внимание на интересное заявление главного врача «Республиканского центра санэпидемслужбы МЗ ДНР» Мирославы Романченко.

«Количество лиц с подозрительным диагнозом достаточно высокое. Для того, чтобы все обработать необходимо максимально быстро проводить исследования. Работаем мы в тяжелых условиях, поскольку это капельная инфекция, люди работают в противочумных костюмах, кондиционеры включать нельзя, и если люди выдерживают, то оборудование не всегда», — цитирует ресурс Романченко.

Автор публикации обратил внимание на фразу Романченко о большем количестве лиц с подозрительным диагнозом. Ресурс пишет, что данная оговорка заставляет задуматься: действительно ли ситуация с коронавирусом под контролем, как об этом говорят «власти ДНР».

Ранее мы сообщали, что Казанский рассказал о серьезной проблеме в «ЛНР». 


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