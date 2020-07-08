Работаем в тяжелых условиях – «власти ДНР» проговорились о реальной ситуации с коронавирусом в «республике»

Информационный ресурс «Донбасский кейс» пишет, что реальное число заболевших коронавирусом на территории так называемой «ДНР» может значительно отличаться от той статистики, которую подают «власти» псевдореспублики.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс».

Информационный ресурс «Донбасский кейс» пишет, что в так называемой «ДНР» считается, что коронавирус, который попал из Украины, гораздо опаснее, чем тот, который привезли из РФ. Автор публикации по этому поводу иронично написал:

«Наверное, у вируса из России, более правильные политические взгляды, и граждан «ДНР» он не поразит».

При этом ресурс отметил, что люди, которые прибыли в ОРДЛО из подконтрольной Украине территории, обязательно отправляются на 14-дневную самоизоляцию. А вот те, кто прибыли из РФ не подлежат обсервации.

Ресурс пишет, что потоки несоизмеримы – вчера, 7 июля через КПВВ «Еленовка» на территорию «ДНР» попало около 70 человек, в то время когда, из РФ ежедневно прибывают сотни. Ресурс напомнил, что людей, которые ездили голосовать за поправки в Конституцию РФ, а также тех, кто ездят в Ростовскую область по паспорта РФ также освободили от обязательной обсервации.

Автор публикации обратил внимание на интересное заявление главного врача «Республиканского центра санэпидемслужбы МЗ ДНР» Мирославы Романченко.

«Количество лиц с подозрительным диагнозом достаточно высокое. Для того, чтобы все обработать необходимо максимально быстро проводить исследования. Работаем мы в тяжелых условиях, поскольку это капельная инфекция, люди работают в противочумных костюмах, кондиционеры включать нельзя, и если люди выдерживают, то оборудование не всегда», — цитирует ресурс Романченко.

Автор публикации обратил внимание на фразу Романченко о большем количестве лиц с подозрительным диагнозом. Ресурс пишет, что данная оговорка заставляет задуматься: действительно ли ситуация с коронавирусом под контролем, как об этом говорят «власти ДНР».

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