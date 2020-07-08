Власть дает меседж Кремлю – Андрей Смолий возмущен тем, что задержанных в Киеве агентов Кремля хотят отправить в РФ

Как известно вчера, 7 июля в Киеве полиция задержала двух граждан РФ, которые планировали на территории Украины совершить серию тяжелых преступлений. Как выяснилось, агентов страны-агрессора хотят отправить в Россию. Общественный деятель, юрист Андрей Смолий считает, что это сдача национальных интересов.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Андрея Смолия.

Вчера, 7 июля, пресс-служба полиции Киева сообщила о том, что в украинской столице были задержаны двое граждан РФ, которые планировали совершить тяжелые преступления на территории Украины. Помимо все этого, они еще и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран в составе НВФ.

Как выяснилось, агентов РФ хотят принудительно выдворить за приделы Украины. Их хотят отправить в РФ.

По словам общественного деятеля, юриста Андрея Смолия вместо того, чтобы арестовать и судить преступников их просто отправляю назад – в Россию. По его словам, тому, что происходит, нет аналогов в мире. Он называет такие действия власти «сдачей национальных интересов».

«Власть, таким образом, дает меседж Кремлю, мы вам отправляем террористов, боевиков, которые попались в нашей стране. Как это можно назвать? Только как сдача национальных интересов», — заявил Смолий.

Напомним, ранее Андрей Смолий высказался по поводу отмены ВНО для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма.