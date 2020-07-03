Открывается «ящик Пандоры» — эксперт Андрей Смолий об «опасном» законопроекте Верховной Рады

Как известно, сегодня, 3 июля парламент принял законопроект, который позволит жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также жителям Крыма, вступать в украинские ВУЗы без сдачи ВНО. Данный законопроект прокомментировал политический эксперт, юрист Андрей Смолий. Он заявил, что власть «открыла ящик Пандоры».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Андрея Смолия.

При этом эксперт перечислил политические силы, которые поддержали данный законопроект. Он отметил, что свои голоса «за» отдали «Слуги народа», «Голос», а также часть депутатов от «ОПЗЖ» и «Батькивщины». Смолий обратил внимание на тот факт, что депутаты от «Европейской Солидарности» заявили о своей категорической позиции и выступили против законопроекта.

Эксперт объяснил, чем опасный данный законопроект. По его словам, Украина легализовала вступление лиц из так называемых «Л/ДНР» в украинские учебные заведения без каких-либо полноценных экзаменов. Смолий считает, что в украинские ВУЗы начнут поступать лица, у которых есть паспорта РФ или же «паспорта» незаконных «республик». Кроме того, по мнению эксперта, данный законопроект является дискриминацией по отношению к тем абитуриентам, которые будут сдавать ВНО. Эксперт считает, что особенно это несправедливо по отношению к детям военнослужащих.

«Это прямая дискриминация среди граждан Украины, ведь одни будут сдавать ВНО, среди которых и дети военнослужащих, а другие из оккупированных территорий не будут. Зеленский выходит на новый уровень дискриминации украинских граждан», — пишет Смолий.

Кроме того, Смолий считает, что этот законопроект является прямой угрозой для национальной безопасности. По его словам, власть «открыла ящик Пандоры».

«Здесь открывается такой себе «ящик Пандоры», ведь мы не знаем, кто эти люди, и с какими взглядами они будут приезжать в города нашей страны после оккупации и зомбирования со стороны Кремля», — поделился своим мнением Андрей Смолий.

Напомним, ранее мы сообщали, что депутаты разрешили выпускникам из ОРДЛО и Крыма вступать в украинские ВУЗы без ВНО.