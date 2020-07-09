Пора начинать более жесткую политику, но Путин нас сдерживает – Жириновский рассказал о важном разговоре с главой РФ

Лидер «ЛДПР» Владимир Жириновский дал интервью Дмитрию Гордону, в котором он рассказал о нынешних настроениях в Кремле и о его важных беседах с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на издание «Хвиля».

Жириновский признался, что особо близких отношений у него с Путиным нет, но они регулярно проводят встречи, хоть и с большими интервалами.

«Каких-то особых отношений нет. В гости друг друга не зовем, есть лишь сухие деловые встречи», — сказал Жириновский.

Он сделал неоднозначное заявление о том, что противникам России наоборот нужно беречь Путина, ведь Путин это якобы еще мягкий, демократичный вариант правителя РФ.

«Он точно лучше Ельцина. У Путина мягкий, взвешенный стиль. Я бы на его месте работал более жестко. Он демократичный президент, который сдерживает нас. Нам стоит беречь Путина, чтобы он подольше был у власти, иначе вам всем конец. Только Путин вас спасает», — заявил он.

Напомним, как сообщалось ранее, открытие двух новых КПП: ситуация на пропускных пунктах может резко измениться.