Попытки кремлевского реванша не пройдут – Ярош объединяет вокруг себя патриотов ради достижения важной цели

Экс-руководитель «Правого сектора» Дмитрий Ярош заявил, что на протяжении нескольких последних недель он проводит встречи и консультации с «людьми войны». По словам Яроша, цель этих встреч – создание платформы, которая объединит патриотов Украины.

Об этом Дмитрий Ярош написал на своей страничке в Facebook, сообщает НБН.

Бывший народный депутат Украины, экс-руководитель «Правого сектора» Дмитрий Ярош сообщил о своих намерениях создать платформу, которая объединит людей, которым небезразлична судьба Украины. По словам Яроша, на протяжении нескольких последних недель он уже провел множество встреч и переговоров с разными людьми. По словам экс-нардепа, он вел переговоры по поводу создания нового проекта и с людьми, которые защищали Украину на Донбассе, и с представителями политических партий и общественных организаций.

«Говорю со всеми: «Европейская Солидарность», «Национальный Корпус», «Свобода», «Голос», «Пропозиция», Движение сопротивления капитуляции и другими организациями ветеранов, волонтеров», — перечислил Ярош.

Он также добавил что, у него были разговоры с представителями власти и партии «Слуга народа».

Особое внимание в свое посте в Facebook Ярош уделил ситуации в стране. По его словам, сейчас в стране хаос, равнодушие стало трендом, а «перестать стрелять» – главный тезис нынешней власти и некоторых оппозиционных политиков, которые по его словам, «устали от войны».

По его словам, сейчас особо важно не допустить реванша Кремля и пророссийских сил в Украине. Только объединение всех патриотических и государственнически настроенных сил поможет защитить государство.

«Убежден, что попытки кремлевского реванша не пройдут, оккупированные территории Крыма и Донбасса мы вернем, а хаос и беспорядки внутри государства мы нейтрализуем», — заявил Ярош.

Экс-руководитель «Правого сектора» напоследок добавил, что надеется, что в ближайшее время переговоры и консультации по поводу создания объединительной платформы для всех патриотов, перейдут в конкретную плоскость.

Вже декілька тижнів проводжу зустрічі та консультації з «Людьми Війни», які належать до різних державницьких партійних… Gepostet von Дмитро Ярош am Donnerstag, 23. Juli 2020

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