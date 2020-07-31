В Кремле недовольны высказываниями Кравчука по поводу Донбасса — источник
В России недовольны тем, что новый глава украинской делегации в ТКГ против особого статуса для Донбасса.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Легитимный«.
«Наш инсайдер из Кремля сообщает, что в России недовольны позицией Кравчука. По их мнению, она противоречит Минским соглашениям».
Известно, что сегодня первый президент Украины заявил о том, что сперва Украина должна возобновить контроль над границей, а после — провести выборы на Донбассе. Также Кравчук высказался против особого статуса для Донбасса:
«Леонид Макарович считает, что можно говорить только об «особой системе управления». Эти слова Кравчука вызвали раздражение в Кремле».
Напомним, ранее Кравчук заявил, что готов идти на компромиссы с Россией.