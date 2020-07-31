В Кремле недовольны высказываниями Кравчука по поводу Донбасса — источник

Политика
Христина Качоровська0
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В России недовольны тем, что новый глава украинской делегации в ТКГ против особого статуса для Донбасса.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук. Фото — censor.net.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Легитимный«.

«Наш инсайдер из Кремля сообщает, что в России недовольны позицией Кравчука. По их мнению, она противоречит Минским соглашениям».

Известно, что сегодня первый президент Украины заявил о том, что сперва Украина должна возобновить контроль над границей, а после — провести выборы на Донбассе. Также Кравчук высказался против особого статуса для Донбасса:

«Леонид Макарович считает, что можно говорить только об «особой системе управления». Эти слова Кравчука вызвали раздражение в Кремле».

Напомним, ранее Кравчук заявил, что готов идти на компромиссы с Россией.


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