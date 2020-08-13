Силовой путь был и есть — Пушилин ответил, будет ли Россия прорываться в Херсонскую область

Главарь «ДНР» Денис Пушилин прокомментировал возможное нападение России на юг Украины. По его словам, подобные заявления со стороны Украины являются своеобразными политическими игрищами, чтобы нагнетать ситауцию. Хотя при этом он сказал, что силовой путь, в самом деле, есть.

Об этой информации сообщил сам Пушилин в интервью росСМИ, передает «НБН».

Отмечается, что журналисты вначале спросили главаря террористов о том, действительно ли есть угроза вторжения России в Херсонскую область из-за проблем с водой в оккупированном Крыму.

«Такие заявления – это нагнетание ситуации. За все предыдущие 6 лет власти Украины предрекали, мол, скоро нападет Россия и захватит Украину. Все это – политические игрища с целью нарисовать образ внешнего врага. Однако скажу так: силовой путь был и есть для того, чтобы разрешить ситуацию», — сообщил он в начале.

Однако после этого сепаратистский главарь сообщил о том, что Владимир Путин показывал себя в урегулировании конфликтов на Донбассе миротворцем. Именно поэтому, как считает террорист, Россия будет намереваться разрешить ситуацию с помощью политики, а не войны.

Напомним, Пушилин рассказал о будущем «ДНР»: главарь террористов признался, к чему движется ОРДО.