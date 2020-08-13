Пушилин рассказал о будущем «ДНР»: главарь террористов признался, к чему движется ОРДО

Важное Политика
Родион Власов0
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Глава сепаратистов из «Л/ДНР» сообщил о том, к чему ведет собственную «республику». По его словам, он ведет народ Донбасса на сближение с Российской Федерацией настолько, насколько это вообще возможно. По словам террориста, не исключается даже полнейшая интеграция в РФ.

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Фото – Denis-pushilin.ru

Об этой информации сообщил независимый источник DonPress, сославшийся на прямую речь Пушилина в сепаратистских СМИ, передает «НБН».

«Мы движемся к сближению с Россией. Делаем это по максимуму. Безусловно, хотелось бы полноценной интеграции. Впереди Донбасс видит только Большую Россию. Мы заинтересованы только в ней», — заявил сепаратист.

На фоне вышеупомянутого известно, что куратор «Л/ДНР» Дмитрий Козак уже успел сообщить, что Владимир Путин даже не говорит о возможности присоединения «ДНР» и «ЛНР» к России. Иными словами, Кремль вовсе не заинтересован в этом. Вполне логично предположить, что Пушилин сам ведет «ДНР» к РФ, которая не хочет принимать «республику».

Таким образом будущее «ДНР» все еще остается туманно, поскольку, как указывалось выше, Россия не желает принимать «республику» в свой состав. Неизвестно, учитывая представленную информацию, к чему вообще террорист ведет ОРДО.

Как сообщалось ранее, Пушилин раскрыл секретный план против Украины: главарь «ДНР» пригрозил Киеву (видео).


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