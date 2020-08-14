Россия стягивает войска к границе с Беларусью: Видео

В Сети появилось, на котором видно колонну российской военной техники, движущейся по направлению к белорусской границе.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Колонна боевых машин была замечена в Смоленской области, граничащей с Российской Федерацией. Видео выложил на Youtube-канал один из пользователей Сети.

«Путин тоже к чему-то готовится, подтягивает войска», — комментирует автор видео.

Подписчики одного из российских Telegram-каналов отмечают, что данное видео похоже снято в Смоленской области, которая граничит с Могилевской и Витебской белорусскими областями.

«Пока что зацепиться удается лишь за 1-й грузовик, который стоит после полицейской машины (0:04). Номера (предположительно) 3813АМ|67», — указано в сообщении.

Хотя Москва не подтверждает эту информацию, но и о какой-либо проверке или передислокации войск в указанном районе Министерство обороны РФ не объявляло.

Видео передвижения российской военной колонны. (Внимание! Видео содержат нецензурную лексику!).

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