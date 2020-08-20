Это его самый большой кошмар — Гордон рассказал о главном страхе Путина

Украинский журналист Дмитрий Гордон дал интервью российскому телеканалу «Дождь» в котором рассказал, чего на самом деле боится хозяин Кремля.

Об этом пишет «НБН«.

По мнению Гордона, больше всего в жизни Путин боится, что в России начнется Майдан:

«Самое ужасное слово для Путина — это Майдан. Это его кошмарный сон».

Журналист поделился мнением, что Путин, смотря за ситуацией в Беларуси, разрывается между неприязнью к Лукашенко и страхом перед Майданом. Гордон добавил, что Путин возненавидел Лукашенко, так как тот сорвал его план по созданию Союзной державы:

«С одной стороны, он ненавидит Александра Лукашенко, он не хочет видеть его президентом Беларуси… Но уже с другой стороны он думает так: а если люди свергнут Лукашенко, что будут делать россияне? Если соседняя братская страна смогла при помощи митингов избавиться от президента, то это может пройти и в России. А это кошмар для Путина».

Напомним, ранее мы сообщали, что Гордон поделился мнением о будущем Лукашенко.